La dirección del viento aleja el humo de los incendios de Galicia, que tiene una calidad del aire favorable

Vista tras el incendio en los montes de Cernego, a 19 de agosto de 2025, en Villamartín de Valdeorras, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oleada de incendios forestales que arrasa Galicia no afecta en esta jornada a la calidad del aire, que se mantiene en favorable en varios puntos de la provincia de Ourense, debido a la dirección del viento que aleja el humo de la comunidad gallega.

Según la información recogida por MeteoGalicia, tres estaciones de la provincia de Ourense mantienen un nivel de aire favorable y solo la de A Rúa tiene una calidad regular por la presencia de partículas PM10.

Estas partículas, junto las de PM25, pueden causar irritaciones en los ojos, nariz, garganta y pulmones, así como dolor de cabeza, torácica o dificultades respiratorias.

Ante esto, la Xunta pide limitar al máximo las estancias en el exterior y evitar realizar actividades físicas al aire libre; usar mascarillas tipo FFP2; y, entre otras, recomienda permanecer dentro de casa y mantener el aire interior limpio.