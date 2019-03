Discrepancias entre Ferraz y algunas federaciones del PSOE vuelven a posponer el cierre de las listas

Publicado 15/03/2019 20:33:55 CET

En Galicia hay diferencias entre los criterios de la dirección gallega y las provinciales para las listas de Lugo y Ourense

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las discrepancias que sigue manteniendo la dirección del PSOE con algunas de sus federaciones, principalmente las de Andalucía y Aragón, a cuenta de la confección de las listas a los próximos comicios generales del 28 de abril pospondrá hasta el domingo la decisión definitiva sobre la composición de esas planchas, han informado fuentes socialistas.

Entre este jueves y viernes han ido desfilando por la sede del partido en Ferraz representantes de las distintas federaciones, que han defendido ante la Comisión Federal de Listas las propuestas no vinculantes de candidatos que desde sus respectivas provincias se han remitido a Ferraz.

En el caso de Galicia, quedan flecos por cerrar en Lugo y Ourense, donde las diferencias entre la dirección gallega que lidera Gonzalo Caballero con los líderes provinciales motivaron que no se confeccionase una lista para someter a votación en el Comité Provincial, sino que se remitiesen a Ferraz los nombres más votados por la militancia y las preferencias de la Ejecutiva del PSdeG.

El planteamiento que formula la dirección gallega coincide con lo aprobado por los comités provinciales del PSOE de A Coruña y Pontevedra, que dieron luz verde a unas candidaturas para la Cámara baja encabezadas por Pilar Cancela y Olga Alonso, respectivamente. Asimismo, las provincias aprobaron designar a Antonio Vázquez (Betanzos) como aspirante al Senado por A Coruña y a Modesto Pose por Pontevedra.

Sin embargo, la propuesta de la dirección gallega no coincide con lo que defiende la dirección provincial del PSOE en Lugo, que apuesta por la edil de Paradela y diputada provincial, Sonsoles Vázquez, para la Cámara baja, un puesto para el que la Ejecutiva gallega respalda a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo, Ana Prieto.

Además, Ferraz perfila para el Senado al militante de O Valadouro César Mogo, estrecho colaborador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el candidato más votado por la militancia lucense para la Cámara alta fue Ricardo Varela.

En cuanto a Ourense, la ejecutiva del PSdeG respalda a la edil de O Carballiño Marina Ortega como número uno al Congreso. Con todo, el partido en la provincia plantea al secretario de organización provincial, Juan Carlos Francisco Rivera, como número uno. Para el Senado, la propuesta oficial es Eva Maldonado.

DIFERENCIAS RESUELTAS EN LEÓN Y PALENCIA

Este viernes sí se han resuelto las diferencias que existían con las listas propuestas por León y Palencia. En el caso de la primera, donde Ferraz barajó presentar como cabeza de lista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que irá finalmente por Ávila, se ha dejado la propuesta tal y como la aprobó el Comité Provincial.

Así, el secretario provincial del PSOE de León, Javier Cendón, consigue su objetivo de encabezar la lista al Congreso, que no sufre ni una sola modificación, como tampoco la del Senado, con respecto a la propuesta votada por el Comité Provincial.

El leonés Ibán García del Blanco, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, no consigue entrar en ninguna de las dos listas, pese a que ése era el deseo inicial de Ferraz, que sí ha impuesto a Maria Luz Martínez Seijo, miembro también de la dirección federal, como cabeza de lista al Congreso por Palencia en lugar de Antonio Casas, la opción más votada por la militancia en esta provincia.

Los escollos en las listas se mantienen pues en Andalucía y Aragón. Desde la federación andaluza, no obstante, reconocían que estaba habiendo entendimiento y confiaban en un acuerdo que garantizase el equilibrio entre los intereses de ambas partes. En cualquier caso, queden como queden finalmente, los responsables del PSOE andaluz admiten públicamente que ésas serán sus listas y que las defenderán a muerte.

Un mensaje similar ha trasladado este viernes el presidente de Aragón, Javier Lambán. "Hagan lo que hagan (la Ejecutiva Federal) a nosotros nos parecerá bien", ha asegurado para diferenciar estas discrepancias de las que él mantenía con Pedro Sánchez en 2016, antes y después de que el líder perdiera el pulso que mantuvo con sus críticos.

ARAGÓN NO NEGOCIA

No obstante, Lambán ha indicado que no hay ninguna negociación establecida con Ferraz, sino que en su caso se han limitado a trasladar las propuestas más votadas por los militantes y dejan a Ferraz la decisión sobre si introduce o no cambios.

Se esperaba que el dictamen definitivo de la Comisión Federal de Listas se diera a conocer este viernes, pero quedan flecos por cerrar y los miembros de la Comisión participan desde esta tarde en diversos actos de precampaña.

Así las cosas, y salvo cambio de última hora, la decisión sobre las modificaciones que se introducirán en las listas propuestas desde los territorios se aplaza al domingo, cuando el Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, debe ratificar las listas, que entre el 20 y el 25 de marzo han de presentarse ante las juntas electorales provinciales.

DÓNDE ESTÁN LOS PROBLEMAS

En Andalucía, hay discrepancias en las listas propuestas desde Sevilla, Córdoba, Cádiz y Almería, siendo la primera provincia la más significativa. Como ocurre en el resto de los casos, las diferencias no tienen que ver con los ministros que encabezarán algunas de esas listas, sino con el resto de puestos que tienen prácticamente asegurado el escaño.

En Sevilla, lista que encabezará para el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la dirección del PSOE quiere colocar de 'número dos' al histórico rival de Susana Díaz en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a quien el Consejo de Ministros ha acordado cesar este viernes precisamente para que pueda concurrir como candidato el 28 de abril.

Y de número cuatro --el PSOE hace listas cremallera para alternar hombres y mujeres-- la dirección de Pedro Sánchez quiere situar a otro miembro de la Ejecutiva Federal, Francisco Salazar, que trabaja como director de Estudios y Análisis en el Palacio de la Moncloa. Esto desplazaría a Antonio Pradas, propuesto por el PSOE andaluz como número dos, al sexto puesto, que tiene muy complicado obtener escaño.

Una posible salida para Pradas, a quien Sánchez no perdona que fuera quien entregó las firmas de los miembros de la primera Ejecutiva de Sánchez que dimitieron para forzar la caída del líder en 2016, sería pasar a la lista del Senado.

También es duda la permanencia de Carmen Cuello, cercana a Díaz, de número tres al Congreso, situación similar a la que se encuentra María Jesús Serrano como número dos por Córdoba, lista que encabeza el ministro Luis Planas.

En Almería, la dirección federal quiere colocar en una mejor posición a Fernando Martínez, miembro de la Ejecutiva de Sánchez y director general de Memoria Histórica, que figura de quinto en la lista al Congreso que remitió el Comité Provincial del PSOE de Almería.

En Aragón, existen discrepancias entre Ferraz y las direcciones provinciales en Zaragoza y Teruel. En la primera, que volverá a encabezar Susana Sumelzo, miembro de la dirección de Pedro Sánchez, Ferraz quiere situar de número dos al sociólogo Pau Marí-Klose, Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, en lugar de Oscar Galeano, la opción votada en el Comité Provincial.

A la dirección de Sánchez tampoco le gusta el cabeza de lista propuesto por Teruel, el también sociólogo Ignacio Urquizu, a quien querría cambiar por otro nombre alternativo.

El secretario de Organización del PSOE de Aragón, Darío Villagrasa, acudió el jueves a Ferraz para defender el talento de los nombres propuestos por la federación. Como en el caso andaluz, los posibles cambios quedan a la espera del dictamen que eleve la Comisión Federal de Listas al Comité Federal, para su ratificación, este domingo próximo.