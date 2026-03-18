Dos atropellos se saldan con una mujer fallecida en Rodeiro y un hombre evacuado en helicóptero en O Grove

Archivo - Helicóptero de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. - 061 - Archivo

PONTEVEDRA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias del 112 Galicia ha informado este miércoles de que una mujer ha perdido la vida tras sufrir un atropello en Rodeiro (Pontevedra).

El 112 Galicia registró el accidente en torno a 15 minutos después de las 18.00 horas. Varios particulares alertaron de que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 0,5 de la EP-6201, carretera que une Rodeiro con Antas de Ulla.

Con esta información, la Sala de Operaciones del 112 Galicia informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el lugar del accidente. También acudieron la Guardia Civil de Tráfico y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rodeiro.

Sin embargo, el 112 ha informado de que, a la llegada de los servicios de emergencias confirmaron que nada pudieron hacer para evitar el fallecimiento de la mujer.

OTRO ATROPELLO EN O GROVE

Asimismo, el 112 también ha informado de que un hombre que sufrió un atropello en O Grove ha sido trasladado en helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital de Santiago.

Fue un particular el que dio el aviso del suceso alrededor de las 16.30 horas al trasladar que un coche acababa de atropellar a un peatón en la Avenida de Portugal de esta localidad. El propio alertante informaba de la posibilidad de que el implicado estuviese inconsciente.

El 112 pidió la intervención de los servicios sanitarios, del Servicio Municipal de Emergencias y de la Policía Local de O Grove.

Finalmente, el herido fue atendido en el lugar y trasladado en el helicóptero medicalizado con base en Santiago.