Dos heridos en una pelea por tráfico drogas y con uso de un martillo en Vilagarcía (Pontevedra)

PONTEVEDRA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos grave, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) en una pelea con uso de un martillo y vinculada con el tráfico de drogas.

La Policía Local, han informado fuentes municipales a Europa Press, recibió el aviso a las 08.30 de la mañana, aproximadamente, de una persona que alertaba de una pelea con "instrumentos de ferretería", apuntando a un martillo como posible pieza empleada.

Dos patrullas se desplazaron a Trabanca Badiña, en concreto en la calle da Pena. Allí se encontraron, con abundante sangre, a un hombre, de 42 años, han precisado desde Urgencias Médicas 061. El varón estaba tendido en el suelo y convulsionando.

El hombre fue trasladado al Hospital do Salnés por parte de las emergencias, que movilizó al lugar un soporte de vital básico y otra de vital avanzado.

El otro implicado, también un hombre de mediana edad, se había dado a la fuga. En las inmediaciones se localizó el martillo. Posteriormente, también se dio con el huido, que presentaba lesiones y fue trasladado al Hospital de O Salnés, donde permanece custodiado por la Policía Nacional. Desde la Policía Local, vinculan lo sucesido con un asunto de tráfico de drogas.