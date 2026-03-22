Dos de los menores heridos en Vimianzo continúan ingresados, uno de ellos en la UCI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de los menores heridos al ceder el balaustre del balcón de un primer piso en Vimianzo (A Coruña) en la tarde del sábado continúan ingresados, uno de ellos, el que tuvo que ser evacuado en un helicoptero medicalizado, en la UCI del Hospital Clínico de Santiago.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación, quien ademas indican que el tercer menor afectado ya se encuentra en casa.

El 112 Galicia tuvo constancia de este suceso diez minutos después de las 18.00 horas del sábado, a través de un particular que se encontraba en el lugar de los hechos, en la Rúa Álvaro Cunqueiro, en Vimianzo. El alertante explicó que había cedido la barandilla del balcón del primer piso de una vivienda y que dos menores necesitaban asistencia sanitaria.

El 112 activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos de los bomberos de Cee, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Cee.

Los bomberos confirmaron a su llegada que no había personas atrapadas entre los escombros. Dos de los heridos fueron evacuados a un centro hospitalario, uno de ellos a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. El tercero fue trasladado al PAC de Vimianzo.