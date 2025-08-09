Dos motoristas heridos en un accidente múltiple en Beariz (Ourense), uno de ellos evacuado en helicóptero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridos este sábado en un accidente múltiple a la altura del kilómetro 25 de la OU-0415, en la localidad de Xirazga, en Beariz (Ourense). Uno de ellos tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital de referencia.

Según informa el 112 Galicia, el aviso se recibió pasadas las 16.00 horas, cuando varios particulares informaron de una colisión entre una moto y un coche. Minutos después, una segunda moto impactó contra la primera implicada.

Así, se alertó a Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el punto, además de los bomberos de O Carballiño, el GES de Avión, la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil.

Con todo, uno de los motoristas fue evacuado en helicóptero al hospital de referencia, mientras que el otro tuvo que ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.