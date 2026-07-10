Dos mujeres resultan heridas al ser atropelladas por una ambulancia en A Coruña

A CORUÑA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas en la mañana de este viernes al sufrir un atropello cuando cruzaban en la Avenida de San Cristobal, en A Coruña.

Según han informado fuentes del 112, el suceso tuvo lugar sobre las 10,10 horas, cuando un particular avisó de accidente e indicó que el vehículo implicado era una ambulancia.

Ante ello, el CIAE 112 informó al servicio de Urxencias Médicas, que ya tenía constancia del accidente, así como a la Policía Local.

Las dos mujeres fueron trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).