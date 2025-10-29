Dos personas heridas en un accidente entre un camión y una furgoneta en Melón (Ourense)

OURENSE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un camión y una furgoneta registrado en la autovía A-52, a su paso por Melón (Ourense), ha obligado a los servicios de emergencia a intervenir para liberar a una mujer que había quedado atrapada en el interior de una furgoneta tras colisionar con un camión que transportaba madera.

Los hechos ocurrieron sobre las 20,30 horas, en el kilómetros 259 de la autovía, en la parroquia de Quins. En ese momento, varios particulares contactaron con el 112 Galicia para alertar del siniestro, indicando que el vehículo implicado estaba semivolcado y que podría haber personas atrapadas.

Ante ello, el 112 movilizó un operativo en el que fueron informados el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, el GES de Ribadavia, los bomberos de O Carballiño y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron que en la furgoneta viajaban dos personas. El conductor pudo salir por sus propios medios, mientras que la copiloto tuvo que ser excarcelada por los equipos de rescate.

Tras ser liberada y atendida en el lugar por los profesionales sanitarios, la mujer fue trasladada, junto con el conductor, al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

ACCIDENTE EN A CAÑIZA

Por otra parte, tres personas han resultado heridas al volcar el vehículo en el que circulaban en la tarde del martes por la A-52, en el término municipal de A Cañiza.

Según la información recibida en el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 16,20 horas, a la altura del kilómetro 268, en la zona de Oroso. Fue un particular quien dio el aviso, indicando que el vehículo permanecía volcado y obstaculizando parcialmente la circulación, con varias personas en su interior.

El CIAE 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Ponteareas y a la Guardia Civil de Tráfico.

Aunque finalmente no había personas atrapadas, tras ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.