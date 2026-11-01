Dos personas heridas en un incendio en una vivienda de Verín (Ourense), que obligó a desalojar el edificio

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

OURENSE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una vivienda de Verín (Ourense) dejó a dos personas heridas, que fueron trasladas al hospital, y obligó a desalojar por completo el edificio durante la intervención de los servicios de emergencias.

Varios particulares llamaron al 112 Galicia en la madrugada del domingo para alertar de un incendio en un piso de un edificio situado en la avenida de San Lázaro, según la central de emergencias. Los gestores movilizaron un dispositivo conformado por los Bomberos de Verín, personal del 061, la Guardia Civil y Protección Civil.

Una vez finalizada su intervención, los bomberos indicaron que el fuego afectó a la totalidad del techo de la vivienda y que la acumulación de agua utilizada en la extinción podía provocar el desprendimiento de restos y la caída de rescoldos. Por su parte, el personal sanitario confirmó el traslado de dos personas al Hospital de Verín.