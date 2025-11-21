La 'dos' del PPdeG celebra la condena a García Ortiz: "Es un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha celebrado este viernes la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- al entender que se lanza "un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley por mucho poder o cargo que tenga".

Prado, también diputada en la Cámara autonómica, ha arrancado con esta manifestación su intervención en el marco de un debate en la Comisión de Peticiones de la Cámara gallega, donde ha lamentado que se "arrastrase tan bajo el prestigio de una institución tan esencial para la democracia".

A juicio de la dirigente popular, el modo de proceder del fiscal "minó la confianza pública" y ahora la sentencia del Tribunal Supremo (TS) repara "al menos en parte" la "herida institucional" causada.

Dicho esto, ha esgrimido que "más lamentable" es "poner en cuestión la labor de la justicia e instigar la teoría conspiranoica del 'lawfare' al más puro estilo totalitarista o dictatorial con estándares alejados de los principios democráticos que tanto costó alcanzar" y que, a su modo de ver, "todos los partidos deberían no so preservar, sino defender".

"Todos los partidos políticos que no somos antisistema, por lo menos", ha zanjado, tras festejar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, lo que interpreta como "una victoria clara de la justicia".