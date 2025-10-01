EAPN Galicia recuerda que las Administraciones tienen la "obligación y el compromiso" de acoger a los menores migrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha solicitado "la implicación de todas las Administraciones, entidades y centros" para integrar y facilitar los procesos de acogida de migrantes y ha recordado que los Gobiernos, tanto central como autonómico, tienen la "obligación y el compromiso" de hacerlo.

Preguntada por los medios de comunicación durante la presentación de la nueva campaña de la entidad, la presidenta, Ana Pardo, ha ampliado asegurando que el tercer sector "tiene la responsabilidad de saber lo que hacer y de acompañar para que sean experiencias de éxito".

"La realidad es que ahora mismo hablando de población migrante y además de menores, creo que tenemos que partir de la base como sociedades de enfoque de derechos. Son niños que no escogieron la situación en la que nacieron y en la que vivieron", ha explicado.

Además, ha recordado que Galicia tiene una población "tremendamente envejecida", en la que no hay relevo generacional para cubrir muchos puestos de trabajo. Por lo que la única manera de conjugar todo esto es a través de "facilitar esos procesos migratorios, capacitar, formar y dar oportunidades".

"Tenemos dos posicionamientos: O lo vemos como algo muy positivo y que nos va a permitir mejorar como sociedad, o lo hacemos desde el odio y el discurso negativo, que al final no nos va a permitir construir absolutamente nada", ha concluido.