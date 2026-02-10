Ecoloxistas en Acción llevará al TJUE la declaración como "estratégica" de la mina de Doade

Archivo - Proyecto de Mina Doade, en Beariz - RECURSOS MINERALES DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado una demanda de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) contra la Comisión Europea por la declaración de la mina de Doade (en Beariz, Ourense) como proyecto estratégico en el marco de la Ley Europea de Materias Primas Críticas (CRMA).

De ello ha informado la organización ecologista en un comunicado, en el que sostiene que la Comisión Europea incurrió en errores de derecho y de apreciación al otorgar esta calificación a un proyecto que, según sostiene, cuenta con una "amplia contestación social" y presenta "riesgos significativos para el medio ambiente y los ecosistemas de la comarca" sin que se realizase una evaluación ambiental "rigurosa".

Además, Ecoloxistas en Acción asegura que puede existir "conflicto de intereses" en la participación del actual director de minería de la empresa Recursos Naturais de Galicia, Carlos Martínez Torres, en el proceso de evaluación de los proyectos estratégicos. Y es que, la organización sostiene que el mismo directivo había sido responsable de la preparación de la candidatura de la mina cuando aún trabajaba para la empresa minera.

Por otra parte, la entidad también considera que la participación de Recursos Naturais de Galicia --empresa público-privada dependiente de la Xutna-- en el proyecto de Doade supone un "evidente conflicto de intereses" ya que "la propia Administración gallega pasa a actuar simultáneamente como promotora o socia del proyecto minero y como autoridad responsable de evaluarlo, autorizarlo y supervisarlo desde el punto de vista ambiental y administrativo".

Asimismo, asegura que ha advirtió previamente a la Comisión Europea de los "impactos críticos sobre ecosistemas de alto valor natural" y que pese a ello, esta "aceptó sin contraste la información aportada por la empresa promotora".

"La Comisión Europea renunció a su obligación de control y se limitó a dar por buena la documentación presentada por la empresa, cuando el Reglamento de Materias Primas Críticas exige que los proyectos estratégicos se ejecuten de forma verdaderamente sostenible", explica el abogado que representa a Ecoloxistas en Acción ente el TJUE, Jaime Doreste.

La demanda también denuncia que la Comisión sostuvo que no tiene la obligación de motivar públicamente por qué el proyecto cumple con los criterios legales para ser declarado estratégico, una interpretación que, según la organización, "vulnera el Convenio de Aarhus al limitar el derecho a la información y a la participación pública de las comunidades afectadas".

Con esta demanda, Ecoloxistas en Acción solicita al TJUE que anule la decisión de la Comisión Europea y deje sin efecto la declaración de la mina como proyecto estratégico.