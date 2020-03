Educación e Amtega traballan para solucionar as "desigualdades" de acceso do alumnado ás clases online

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un dos principais retos aos que se enfrena o sistema educativo galego ante o mantemento do calendario escolar é a solucionar o problema da fenda dixital e as "desigualdades" presentes entre o alumnado de diferentes zonas á formación académica de maneira telemática.

As aulas 'online' son, precisamente, o escenario probable ante o mantemento do estado de alarma, a suspensión da presencialidade nos centros e a posibilidade de que se amplíen as medidas decretadas para paliar a alerta sanitaria.

En declaracións con posterioridade á celebración da reunión entre as comunidades autónomas e o Ministerio de Educación, a titular do ramo, Carmen Pomar, advertiu destas dificultades e dos problemas rexistrados "a pesar de ter un bo nivel de dixitalización nos centros", posto que esta situación "desaparece por completo" xunto coa presencialidade.

"A nosa realidade xeográfica provoca determinados tipos de desigualdade pola falta de conexión nalgunhas zonas do rural ou a falta de medios tecnolóxicos das familias", recoñeceu a conselleira.

A Consellería de Educación e a Amtega traballan para "solucionar na medida do posible estas dificultades", aínda que Pomar insistiu en que o Ministerio pode "articular recursos" para paliar esta situación derivada da "fenda dixital".

É por iso que trasladou este mércores á ministra Isabel Celaá una "unha demanda explícita", xunto con outros cargos de comunidades autónomas, para que o Goberno central "facilite os recursos necesarios" para, "entre todos, resolver este problema".

Tamén valorou de novo os consensos adoptados no seo da conferencia sectorial, como o mantemento do calendario escolar ou o adiamento da selectividade, e asegurou que o tres reitores das universidades galegas mostraron "total colaboración" para unha posible reorganización do inicio do curso nos campus para coordinarse ante a celebración destas probas.