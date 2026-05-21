Educación digitaliza el protocolo de absentismo del alumnado gallego con el objetivo de "reducir la burocracia"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP digitaliza el protocolo de absentismo del alumnado gallego con el objetivo de "reducir la burocracia". Así lo ha asegurado este jueves el conselleiro Román Rodríguez en la presentación del nuevo Protocolo educativo para la prevención y el control del absentismo escolar en Galicia entre el alumnado.

"Se trata de un documento que simplificamos y digitalizamos con la participación de los equipos directivos y profesorado para reducir el trabajo en los centros y en la Inspección Educativa", ha destacado Rodríguez en una rueda de prensa en Santiago.

Según ha desgranado la Xunta en una nota de prensa, los avances en el protocolo se traducen no solo en su tramitación por vía digital, sino también en la síntesis del procedimiento. Además de agilizar el proceso, el objetivo de esta digitalización es facilitar el proceso a la hora de "analizar y compartir" datos entre Fiscalía de Menores, servicios sociales y demás agentes implicados.

En este contexto, el conselleiro ha reivindicado un sistema "que funciona" y ha insistido en que esta actualización no pretende modificar el contenido esencial del protocolo, "sino perfeccionarlo, hacerlo más ágil, más claro y más útil para quien lo aplica en el día a día".

El titular del departamento educativo de la Xunta, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha explicado que esta actualización se enmarca en el Plan para la simplificación de las tareas burocráticas, una de las principales acciones del Acuerdo de avance del sistema educativo firmado con las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF.

"A través de este plan estamos revisando 50 procedimientos administrativos que se realizan, con mayor o menor intensidad, en la actividad habitual de los centros y que suponen una carga burocrática importante que queremos aliviar para los docentes", ha señalado el conselleiro.

"Una vez completemos su desarrollo, el plan supondrá un ahorro de más de 120.000 horas de trabajo administrativo por curso en el conjunto del sistema y unos 600 pasos en los procedimientos", ha incidido, a la vez que ha insistido en que el absentismo en Galicia es "casi residual, dado que los casos representan un 0,07% de la población escolar".