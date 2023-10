Educación introduce avances en su propuesta para bajar ratios y se abre a hablar del horario lectivo

El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, participa en la Mesa Sectorial Docente non Universitaria.

La CIG sigue sin entrar en una negociación que es "hacer comentarios de texto" mientras CCOO, ANPE y UGT saludan los cambios, aunque todavía "insuficientes"

La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ha introducido algún avance en su propuesta de acuerdo con los sindicatos para reducir las ratios de alumno por aula en Infantil y Primaria, pero por ahora no ha incluido la reducción del horario lectivo para volver al que había antes de 2011.

Esta ultima es una cuestión que las organizaciones representantes de los trabajadores sitúan como una "línea roja" --algunas de ellas incluso advierten de movilizaciones y protestas si no se contempla--. En este contexto, la Consellería se abre a hablar de ello a partir de la nueva reunión, que será el viernes, según confirman a Europa Press fuentes de este departamento.

La Administración ha mantenido una segunda reunión en la mañana de este miércoles --más breve que la primera, que fue el lunes-- con los sindicatos de la mesa sectorial (CIG, CCOO, ANPE y UGT) en la Escola Galega da Administración Pública (EGAP), sin que por el momento haya acuerdo.

El borrador inicial que la Consellería les remitía el pasado viernes sí introduce ahora algún cambio. Sin embargo, la CIG-Ensino, sindicato mayoritario, continúa sin entrar en la negociación por no contemplarse la vuelta al horario lectivo anterior al año 2011, cuando pasó de 18 a 21 las horas de clase a la semana en ESO y Bachillerato, y de 21 a 25 en Infantil y Primaria.

El grueso del borrador pasa por la reducción progresiva del número de alumnos por aula. El nuevo calendario presentado por la Consellería, al que ha tenido acceso Europa Press, supone una aceleración de los tiempos: para el curso 2024/25, en 4º de Infantil se reducirían de 25 a 20 los niños por cada clase y así se haría de forma paulatina, año a año, hasta culminar con 6º de Primaria en el curso 2032/33. La propuesta inicial acababa un año más tarde.

La reducción no afecta ni a ESO, ni a Bachillerato, ni a ciclos de FP, pero fuentes de la Consellería avanzan que se estudiará esta petición de cara al viernes.

La Administración introduce también nuevos párrafos en el acuerdo. Por un lado, los niños que cuenten con alguna incapacidad reconocida contará como dos para establecer el conteo.

Otra de las novedades es el compromiso de que, durante el período de aplicación del calendario de ratios, los cursos que todavía no se vean afectados por esta medida no verán cómo se suprimen unidades. Esto implica que, si ahora en un centro hay 27 alumnos en 6º de Primaria repartidos en dos clases de 14 y 13, respectivamente, la Xunta mantendrá el desdoble aunque el próximo curso haya 24 niños --se marcharon tres--, una cifra que las actuales ratios permite que haya en un solo aula.

El borrador contempla un incremento de 55 euros mensuales --antes eran 45-- en el complemento por desempeñar labores directivas y de jefatura de estudios; y una subida del 10 por ciento para el plus por funciones de tutor, a cobrar a partir de 2025. También se propone ahora un grupo de trabajo este mismo curso para elaborar un plan de reducción de cargas burocráticas.

Este nuevo borrador demuestra que la Administración tiene "el firme compromiso de llegar a un acuerdo lo antes posible" que dibuje el modelo educativo gallego "de la próxima década", tal y como destaca el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, al término del encuentro.

CIG: "LA NEGOCIACIÓN EMPIEZA EL VIERNES"

La CIG-Ensino, sindicato mayoritario, sigue sin entrar en la negociación por no introducirse aún el horario lectivo. Su secretario nacional, Suso Bermello, cree que "hasta ahora" el diálogo en la mesa sectorial "fue una representación teatral".

En declaraciones a Europa Press, insiste en que su organización "no está dispuesta" a acudir a estas reuniones "a hacer comentarios de texto", por lo que espera que para el próximo encuentro ya se empiece a hablar del horario. "Para la CIG, la negociación empieza el viernes", agrega Bermello.

La central nacionalista no ha entregado sus propuestas a los representantes de la Consellería, pero sí las ha hecho públicas. Además del horario lectivo y de unas subidas retributivas más altas, que debería volver al que había antes de 2011, reclama unas ratios más bajas que las propuestas por la Xunta en un horizonte más inmediato.

Así, la CIG pide reducirlas a 15 alumnos por aula de Infantil para el curso 2027/28; a 20 en Primaria para el año 2026/27; y a 25 en ESO y Bachiller para el 2025/26. En FP, para el curso 2024/25 se tendrían que reducir a 25 o 20, en función del tipo de ciclo, a 15 en la FP básica y a 30 en la modalidad a distancia.

"SEGUIR NEGOCIANDO, POR RESPONSABILIDAD"

Por su parte, José Manuel Fuentes (CCOO) lamenta que el documento siga siendo "insuficiente" pero, pese a las líneas rojas que mantiene su sindicato, apuesta por "seguir negociando, por responsabilidad".

CCOO todavía no avala el calendario de reducción de ratios, pero sí valora que ahora haya el compromiso de no suprimir unidades durante el proceso. Asimismo, Fuentes propone que, durante el tiempo de aplicación de dicho calendario, no se puedan aumentar las cifras de alumnos por aula, es decir, si actualmente en 1º de Primaria hay un curso con 22 alumnos, que esta clase continúe con ese número hasta 6º.

Por parte del sindicato ANPE, su presidente en Galicia, Julio Díaz, ha defendido en la reunión que el nuevo documento aún está "muy lejos de ser susceptible de firmar". Entre otros motivos, porque sigue sin estar el horario lectivo.

ANPE señala como "importante" la adquisición de un compromiso por parte de la Xunta de que no va a haber supresiones ni reducción de profesorado al bajar el número de alumnos y, por consiguiente, las ratios, pero reclama mayores incrementos retributivos, hasta del 90 por ciento en dos años para las funciones directivas.

La portavoz de UGT en la negociación, Sandra Montero, valora los "avances" todavía "insuficientes" alcanzados este miércoles, porque la Consellería todavía no toca ni las ratios de Secundaria ni el horario lectivo.

UGT también demanda aumentos retributivos más altos, al tiempo que lamenta que "aún no" se hable de medidas concretas en ese plan de reducir la burocracia que se implantaría en el curso 2024/25.