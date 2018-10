Educación llama "a la calma" para volver a la "normalidad" en el IES Indalecio Pérez Tizón de Tui

Publicado 29/10/2018 14:33:14 CET

VIGO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia ha hecho este lunes un llamamiento "a la tranquilidad" y "a la calma", y ha trasladado su "apoyo" a la comunidad educativa del IES Indalecio Pérez Tizón de Tui después de que se hubieran producido ciertas "tensiones" relacionadas con el suicidio de un estudiante del centro.

La muerte del joven derivó en un conflicto entre varios alumnos, porque algunos de ellos vincularon a una estudiante con la decisión del chico de quitarse la vida. De hecho, la Xunta activó el protocolo para casos de acoso escolar, con el fin de "proteger" a ésta y al resto de alumnos.

El jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, ha mantenido un encuentro este lunes con la dirección del centro, en el que también han participado técnicos de los servicios de Orientación y de la Inspección de Educación, y la concejal de Educación de Tui. En dicha reunión, ha trasladado el "apoyo total" al equipo directivo del instituto para que continúe con la investigación interna abierta acerca de ese conflicto.

Pérez Ares --que también se ha reunido con la familia del fallecido para comunicarles el pésame de la Consellería--, ha vuelto a insistir en la necesidad de que "haya calma" y de que el centro pueda recuperar "la normalidad".

Fuentes de Educación han precisado que la investigación interna abierta pretende "dar respuesta" a la situación de tensión vivida en el centro en los últimos días y que, en ningún caso, tiene que ver con el suicidio del alumno, que se produjo fuera del recinto escolar.

Por otra parte, fuentes del TSXG han confirmado a Europa Press que no existe causa judicial alguna abierta relacionada con el suicidio de este estudiante. No obstante, no descartan que, si se ha producido alguna denuncia relacionada con un supuesto episodio de acoso en el instituto, la Guardia Civil haya iniciado una investigación y pueda trasladar al juzgado el atestado.