La ejecutiva del PSdeG acuerda en Lugo la creación de su Consello Nacional Municipal

La Ejecutiva del PSdeG se reúne en Lugo en la semana que se debatirá la moción de censura impulsada por el PP - PSDEG

LUGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva del PSdeG, reunida en Lugo, ha acordado la creación del Consello Nacional Municipal de la formación y ha aprobado las bases que regularán el funcionamiento de este órgano que echará a andar en junio e integrarán alcaldes y alcaldesas y portavoces municipales.

En un comunicado, los socialistas han explicado que el objetivo es dotar al municipalismo socialista, "el más importante de Galicia", de un espacio permanente de coordinación política para levantar un frente común ante la "incapacidad" de la Xunta de atender las necesidades de los ayuntamientos gallegos.

El PSdeG ha señalado que la administración local lleva tiempo sufriendo una asfixia deliberada por parte del Gobierno gallego, que descarga competencias y servicios sobre los ayuntamientos sin aportar la financiación que les corresponde.

El Consello Nacional Municipal nace, además, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, señaladas por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la primera gran cita electoral del partido.

El órgano servirá para coordinar la estrategia de los gobiernos locales socialistas, compartir diagnósticos sobre la situación de los ayuntamientos y amplificar la voz del municipalismo gallego en un contexto de tensión creciente con la Xunta.

REUNIÓN EN LUGO FRENTE A LA "INDECENCIA" DEL PP

La dirección del PSdeG se ha reunido en Lugo a pocos días de la moción de censura con la que el PP pretende arrebatar la Alcaldía de la ciudad al socialista Miguel Fernández, quien ha asistido a la reunión en la que la dirección del partido le ha trasladado el respaldo y el apoyo explícito a su gestión al frente del ayuntamiento.

Los socialistas han expresado también un rechazo unánime a la forma de actuar del PP en esta operación, que ha calificado de moción de censura "indecente".

Así, la ejecutiva del PSdeG ha denunciado que el "asalto" a la Alcaldía de Lugo se sostiene sobre dos pilares inaceptables: el aprovechamiento del fallecimiento de tres compañeros del grupo municipal y la "compra" de una concejala tránsfuga.

Para el PSdeG, esta operación sostiene una agresión directa a la voluntad expresada por los lucenses en las urnas y un atentado contra la calidad democrática.