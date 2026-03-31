Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG en la Cámara gallega, presentará su renuncia como diputada autonómica

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, en el Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La política viguesa Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG en la Cámara gallega, presentará este miércoles su renuncia como diputada autonómica, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Elena Espinosa, que fue ministra de Agricultura y actualmente es tercera teniente de Alcaldía en Vigo, encabezó en las pasadas elecciones autonómicas de 2024 la candidatura del PSdeG por la provincia de Pontevedra y presenta su renuncia en un contexto en el que se avecinan elecciones municipales, con el objetivo de centrarse en su labor en la ciudad olívica.

Con su marcha, se prevé que entre en O Hórreo el exdiputado autonómico Julio Torrado, quien en los últimos dos años ha trabajado como asesor del Grupo Parlamentario Socialista.

Fuentes socialistas han trasladado que, con su renuncia como parlamentaria autonómica, Espinosa cierra un ciclo político que inició hace algo más de dos años. Una etapa en la Cámara gallega donde, según apuntan estas fuentes, "destacó por liderar la fiscalización de la gestión del Sergas en una de las etapas más críticas de la sanidad pública gallega con el deterioro de la atención primaria".