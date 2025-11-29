Los empresarios gallegos buscan 20.000 empleados en industria, turismo y logística: estos son los principales perfiles

Archivo - Trabajadores de Ikea el día de la inauguración de un centro logístico de Ikea, en San Sebastián de los Reyes, a 26 de junio de 2023, en Madrid (España). Este nuevo centro logístico, que da cobertura a las tiendas de Goya (Madrid), Las Rozas y To - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios gallegos advierten de una escasez "grave" de perfiles cualificados en cadenas industriales, turismo, logística, salud y TIC, una problemática que "amenaza" el crecimiento económico y la propia continuidad de pymes por la falta de relevo generacional.

Según la radiografía del mercado laboral que realiza la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) para Europa Press, hay entre "15.000 y 20.000 puestos sin cubrir" en la comunidad, con base en estimaciones directas entre el tejido empresarial, una cifra superior al último dato oficial de vacantes publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), ya que eran 14.478 en el tercer trimestre de 2025 en empresas gallegas de 10 o más asalariados.

Entre las recetas que propone la CEG se encuentra "combinar políticas de formación adaptada, atracción de talento y mejora de condiciones laborales y vivienda, con apoyo institucional, para afrontar este reto estructural".

"La falta de trabajadores es uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento económico de Galicia", advierte.

PRINCIPALES PERFILES DEMANDADOS

La patronal gallega desgrana los principales perfiles demandados por sectores. En hostelería se apunta a "innumerables" vacantes de camareros y cocineros, pues solo en la campaña de verano se requieren 14.000 camareros.

Los trabajadores más demandados en industria y construcción metálica son: caldereros, soldadores, chapistas, eléctricos, instaladores, carpinteros metálicos y técnicos de mantenimiento.

En el sector de transporte y logística las necesidades son de: conductores profesionales (camiones, autobuses), carretilleros, técnicos en logística.

Los sector sanitario y cuidados precisan: enfermeros (no especializados), fisioterapeutas, así como personal de cuidados a domicilio.

Comerciales y servicios administrativos: vendedores, teleoperadores, administrativos financieros Y técnicos de compras.

En el ámbito de TIC y digitalización: desarrolladores web, ciberseguridad, soporte IT, especialistas 'cloud', unido a una alta demanda de perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

FALTA FORMACIÓN EN MÁS DE UN TERCIO DE LAS VACANTES

Uno de los puntos sobre los que se pone el foco es que entre el 36% y 42% de las vacantes se atribuyen a la carencia de formación adecuada (técnica, digital o STEM) en los candidatos. Aproximadamente el 23%-26% de las vacantes requiere titulación STEM, pero casi una cuarta parte no se cubre por ausencia de ese nivel académico.

En Galicia, el 21,7% de los casos atribuyen la falta de cobertura a la insuficiencia de aspirantes, otro 18% a la falta de experiencia.

Alrededor del 15% de las vacantes se rechazan por salarios insuficientes, otro 24% por otros aspectos del puesto (horario, estabilidad). En Galicia destacan los problemas de horario (31%) más que los de salario (25%), en contraste con la media estatal.

"En cuanto a los obstáculos estructurales, el envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional limitan la oferta de jóvenes en edad laboral: por cada 100 mayores de 55, solo entran 23 menores de 25. Además, la movilidad limitada y la escasez de vivienda adecuada dificultan la captación de trabajadores de fuera", expone la patronal gallega.

RECETAS

Respecto a las soluciones, la Conferación de Empresarios de Galicia reclama "un gran pacto formativo que alinee la Formación Profesional y la educación STEM con las necesidades reales de las empresas", especialmente en mantenimiento industrial, logística y tecnología.

Campañas de sensibilización sobre los oficios y la FP, colaboraciones público-privadas y captación directa de alumnos antes de su incorporación al mercado son algunas de propuestas.

Para la atracción de talento, la CEG apuesta por: planes de captación en origen (contratos internacionales, principalmente desde América Latina y terceros países); medidas de apoyo, tales como ayudas a vivienda, avales y subvenciones para rehabilitación de inmuebles vacíos destinados a trabajadores foráneos; salarios competitivos, mayor flexibilidad de horarios y jornadas, teletrabajo cuando sea viable, y políticas de conciliación; así como la integración de herramientas tecnológicas (IA, realidad virtual, gamificación) para formación e identificación de talento; así como planes de aprendizaje en el puesto de trabajo.

PLAN DE LA XUNTA DE ATRACCIÓN DE TALENTO "ORDENADO" DEL EXTERIOR

Por su parte, la Consellería de Emprego explica a Europa Press que cuenta con una hoja de ruta "destinada a sumar talento" al tejido productivo, lo que incluye "medidas destinadas al mercado laboral interno y externo y una apuesta decidida por el diálogo social y la colaboración público-privada".

En el ámbito interno, la Xunta señala que la prioridad "es potenciar la eficacia de las políticas activas de empleo para atender a lo que están pidiendo las empresas". Aquí incluye la modernización de las oficinas públicas de empleo, con la herramienta EMi, que permite casar oferta y demanda a través de la inteligencia artificial. Avanza que en próximos meses contará con una aplicación que facilitará su uso por parte de la ciudadanía.

Emprego propone una formación "cada vez más flexible" orientada a la inserción laboral, con un futuro decreto de microdenciales que será aprobado "próximamente" y que busca ser una "herramienta clave".

En el ámbito externo, "ante la evidencia" de que "la fuerza laboral interna no es suficiente para cubrir vacantes y abordar el reto del recambio generacional", la Xunta recuerda que impulsa un plan de atracción de talento "ordenado", con el eje prioritario de facilitar el retorno de los gallegos en el exterior y un segundo destinado a trabajadores de terceros países.

Finalmente, incide que en que próximos meses se creará la anunciada Oficina de Atracción de Talento, que canalizará todas las medidas para el empleo dirigidas a retornados y personas de otros países. A ello se une la orden autonómica para la rehabilitación de vivienda destinada a trabajadores incorporados a empresas en el marco de este plan, así como los programas Retorna Cualifica Emprego y las becas BEME.