Archivo - Un obrero realiza su labor en el tejado de una vivienda, en foto de archivo. - AYTO.HUELVA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las empresas gallegas no sustituyen al 40% de sus trabajadores de baja. Esta es una de las conclusiones que recoge un informe sobre absentismo encargado por la Xunta a las universidades de Santiago de Compostela (USC) y Vigo (UVigo).

Este informe, cuyos principales datos fueron avanzados por diferentes medios hace más de una semana, ha sido presentado en rueda de prensa esta tarde lunes por el conselleiro de Emprego, José González, y el catedrático de Economía Aplicada da USC, Santiago Lago, quien cifra en más de 2.000 millones de euros el coste del absentismo para Galicia, pero reconoce que "es imposible" saber qué parte de esta cifra se debe a ausencias injustificadas por "protección de datos".

De hecho, deja claro que las causas de este absentismo es "multifactorial", por lo que no se busca un absentismo "cero" debido a que parte se debe a derechos "muy importantes" adquiridos por los trabajadores --como puedan ser bajas de paternidad--, sino que pide centrarse en el "absentismo no socialmente deseable".

Sin embargo, reconoce que el estudio no recoge qué parte de esos 2.000 millones se deben a ausencias injustificadas. Una cuestión que dice que "es imposible", ya que habría que conocer "caso a caso" las bajas, lo que sería "ilegal" y entrar en una investigación "apolicial". Tampoco figura en el informe qué parte de ese absentismo se debe a demoras que se correspondan con responsabilidad de la administración.

El hecho es que el 40% del absentismo no es sustituido por las empresas gallegas, los supone un coste para el Producto Interior Bruto (PIB) al dejarse sin hacer esa tarea, pero si se cubre al trabajador --mediante sustituciones u horas extra-- supone un mayor coste para las empresas, dice. Estos datos se extraen de una encuesta a más de 300 compañías en el estudio.

MEDIDAS DEL PLAN DE LA XUNTA: "CUANTO ANTES"

Todo ello después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase durante el debate del estado de la autonomía un plan de la Xunta de control de bajas en Galicia.

Precisamente, el conselleiro de Emprego, José González, ha explicado que se abordará esta cuestión en el seno del diálogo social, "no culpabilizando a nadie". De tal forma, una vez conocidas las propuestas de representantes de sindicatos y patronal, la intención es implementar medidas "cuanto antes".

Después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya amenazado a la Xunta con lleva al Tribunal Constitucional este plan de bajas por invasión de competencias del Gobierno central, el conselleiro defiende que la Xunta lo hace en el marco de sus capacidades. "No invadimos ninguna competencia estatal, no hay que ir al Constitucional para nada", sentencia.

GALICIA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR

Según este informe, Galicia registra un 7,6% de absentismo --sin aclarar qué parte de este está injustificado--, por encima de la media española (6,3%) y en segundo lugar entre autonomías, por detrás de Canarias (8,3%).

El estudio cifra el coste del absentismo de forma bruta en el 3% del PIB de Galicia, 2.268 millones. Apunta que 985 millones se corresponden con costes para la Seguridad Social y 964 millones con costes para las empresas.

Aquí, Lago sostiene que los factores propios de Galicia "explican muy poco" del porqué de esta situación. Resalta que el envejecimiento puede estar detrás de un tercio de la prolongación de las bajas, pero no explica cuestiones como la frecuencia.

Los problemas musculoesqueléticos son las más frecuentes de las bajas en Galicia, además de tumores --que provocan las ausencias más prolongadas--. Asimismo, llama la atención sobre el incremento de los problemas de salud mental, uno de "los principales retos".

El catedrático de la USC pone el foco sobre que el 80% del absentismo se debe a incapacidades temporales (IT). Advierte de que entre 2019 y 2024, el aumento del absentismo se debe en un 70% que hay más bajas y en un 30% a que duran más.

Apunta a que España duplica la media europea de incapacidades temporales de trabajadores sobre total de ocupados.

También indica Santiago Lago que "tira un poco más del absentismo" que haya "más mujeres haya trabajando en un territorio", porque son las que están "soportando más cuestiones de conciliación".

No obstante, Santiago Lago aplaude que la Xunta haga los "deberes" sobre absentismo, puesto que "no hay ninguna comunidad autónoma tan avanzada" en esta cuestión.