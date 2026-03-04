Empresas gallegas, "preocupadas" por las amenazas de Trump, aunque esperan que la disputa "desescale" sin "represalias"

Donald Trump. - Kay Nietfeld/dpa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Empresas exportadoras gallegas ven con "preocupación" las amenazas vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España, aunque esperan que la situación "desescale" como ya ocurrió en otras ocasiones sin que haya "represalias".

Todo ello tras las últimas palabras del presidente estadounidense, que aseguró haber ordenado "cortar todo el comercio" con España, al tratarse de un aliado "terrible".

Estas declaraciones se produjeron por la postura "poco amistosa" del Gobierno español, que no permite a Estados Unidos usar las bases militares que tiene en suelo nacional para lanzar una ofensiva contra Irán.

"Vamos a cortar todo el comercio", reiteró Trump, subrayando que su Administración "no quiere tener nada con España", para poco después insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar (...) todo lo que tiene que ver con España".

De cumplir con lo dicho, esta situación podría afectar a multitud de sectores exportadores de la economía española, incluyendo Galicia.

Así, la industria conservera gallega ha lamentado el "perjuicio" que podría suponer un hipotético "bloqueo" comercial de Estados Unidos a España, aunque ha apelado a la "prudencia", reconociendo que el país norteamericano es un mercado extracomunitario "fundamental", pero el principal destino de las conservas gallegas es Europa.

"Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España en el ámbito de los productos de la pesca y la acuicultura han sido tradicionalmente beneficiosas para ambas partes. España exporta a este mercado partidas relevantes como pulpos, sepias y calamares, lubinas, mejillones o atún, en diversas presentaciones comerciales, con un valor conjunto cercano a los 300 millones de euros. En sentido inverso, las importaciones estadounidenses incluyen productos tan significativos como surimi, merluza o salmón, que superan las 23.000 toneladas anuales y contribuyen a mantener prácticamente equilibrada la balanza comercial en términos de volumen, con una evolución positiva en los últimos años", ha subrayado el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca), Roberto Alonso.

"SEGURIDAD JURÍDICA"

En declaraciones a Europa Press, Alonso ha recordado que la política comercial exige un nivel elevado de rigor técnico antes de la adopción de cualquier medida, pidiendo "seguridad jurídica" y un marco "estable" con "reglas claras".

En la misma línea ha hablado el secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, que ve con "cierta preocupación" las nuevas amenazas arancelarias de Trump, después de que el sector del metal gallego estrechase relaciones con EE.UU. en los últimos años.

"Teniendo en cuenta que España es parte de los acuerdos comerciales europeos, confiamos en que se desescale esta situación, como ya ocurrió en el pasado con amenazas previas de Trump a nuestro país. Y es que el margen para represalias a España en solitario es muy limitado, porque forma parte de la Unión Europea y está sujeta a los acuerdos comerciales europeos", ha indicado Mallón en declaraciones a Europa Press.

Él ha añadido que si Washington quiere revisar las relaciones comerciales deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU., por lo que "no parece un escenario muy viable a materializar".

Mallón ha recordado que España importa de Estados Unidos unos 15.000 millones de euros más de lo que exporta. "Mientras nosotros exportamos sobre todo vehículos, productos agroalimentarios y médicos, a ellos le compramos fundamentalmente combustible, maquinaria, bienes industriales y, cada vez más, armas y equipamientos de seguridad y defensa. Por lo tanto, es poco probable que a EE.UU. le interese perder ese volumen de comercio internacional", ha insistido, pidiendo que la vía diplomática desescale esta situación.

"MUCHÍSIMA INCERTIDUMBRE"

También el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha hablado de las declaraciones de Trump, instando al Gobierno español "a intentar hacer lo posible" para mantener las relaciones comerciales con Estados Unidos y que no se produzcan "distorsiones graves a la economía española y gallega".

Tras participar en una reunión celebrada en la Embajada de los Estados Unidos en España, en Madrid, presidida por el embajador estadounidense, Benjamín León Jr, Vieites ha explicado que "Galicia exporta a los Estados Unidos, especialmente, servicios de logística, productos de comercio textil y agroalimentario, como vinos o conservas". "En la Unión Europea hay libre circulación de mercancías, pero Estados Unidos es el mercado más importante para nosotros y necesitamos que se mantenga. Buscar otros mercados como este no es tan fácil", ha afirmado.

"Se ha creado un ambiente de muchísima incertidumbre, que perjudica las relaciones bilaterales y el comercio y la economía a nivel internacional. Las empresas necesitan estabilidad", ha aseverado el presidente de la CEG.

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), las exportaciones gallegas a Estados Unidos representaron el 1,8% del total en la Comunidad en 2025, con un valor de algo más de 545 millones de euros al año.

Por su parte, los productos importados desde el país norteamericano supusieron el 7,4% del total de las importaciones de Galicia y cerca de 1.583 millones. De esta manera, la balanza comercial es negativa, al igual que ocurre a nivel estatal.