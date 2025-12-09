Encuentran el cadáver de la septuagenaria desaparecida en Avión (Ourense) en una zona montañosa próxima

OURENSE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del municipio ourensano de Beariz ha localizado este martes en un paraje montañoso próximo a Acedevo de Avión el cuerpo sin vida de la mujer septuagenaria que había desaparecido en Avión (Ourense).

En concreto, el cadáver fue localizado por el hijo de la mujer a 2 kilómetros del lugar de desaparición en una zarza, que dio aviso a la Guardia Civil. La mujer había desaparecido la tarde del domingo 16 de noviembre, después de la alerta que recibió 112 Galicia alrededor de las 19.00 horas en la zona de Rubillón, en Avión.

Desde ese momento, participaron en su búsqueda el GES de Avión, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil, así como la unidad de Drons del Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias.

La Benemérita ha informado que se procederá al levantamiento del cadáver, a la espera de obtener más información.