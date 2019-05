Enfermeras eventuales marchan en Santiago para denunciar el "secuestro" de plazas públicas por parte de la Xunta

Publicado 21/05/2019 12:11:36 CET

Lamentan la "precariedad" en la que se encuentran y piden que el Gobierno gallego saque a oposición los puestos vacantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas del colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita --Enfermeras eventuales en lucha-- han marchado en la mañana de este martes por Santiago de Compostela para denunciar el "secuestro" de plazas públicas de la sanidad gallega por parte de la Xunta.

La manifestación, que ha arrancado del Pazo de O Hórreo a las 10,00 horas, estaba organizada por el Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública (Prosagap) y ha recorrido las calles de la capital gallega con cánticos como 'Donde están las plazas Matarile-rile-rile' y con gritos de 'Más plazas y menos mentiras'.

"Estamos aquí para denunciar el secuestro por parte de la Xunta de las plazas de la sanidad pública, que son de todos, que están ahí y que son necesarias y que estamos cubriendo nosotros de manera precaria. Lo que estamos denunciando es que esas plazas tienen la obligación de sacarlas a oposición y dejarnos a los trabajadores optar a una estabilidad", ha asegurado Eli Osil, coordinadora de Prosagap.

A su juicio, "ese acúmulo de gente cubriendo plazas estructurales de forma precaria" lo que lleva es a que "ellos trabajen con un número de empleados eventuales y precarios de una forma totalmente fuera de todo derecho laboral". "Nos lleva a que haya un ejército de trabajadores esclavos a disposición en este caso del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que mueve a su antojo y trata como quiere", ha lamentado.

"Somos miles de trabajadores que no tenemos derechos a conciliar, por ejemplo, que estamos cubriendo plazas y cuando quiere el Sergas nos da una patada y nos manda para casa sin ningún tipo de contemplación. Solo por el mero hecho de aspirar a trabajar nos ponen unas normas en nuestra casa", ha criticado Osil, refiriéndose a que si son llamadas porque se encuentran en una lista pública, no pueden rechazar el asistir a trabajar, ya que si no se les penaliza con un año sin llamadas.

EVENTUALIDAD

Así, ha señalado que a pesar de las cifras de la Xunta que aseguran que solo un 8% de los trabajadores son eventuales, a su juicio son "muchísimos más". "¡Qué vaya a urgencias y que vea la cantidad de trabajadores eventuales que hay!", ha exclamado.

De esta manera, ha asegurado que las plazas que cada año el Ejecutivo gallego quita a concurso de oposición son puestos "estructurales que tiene secuestrados" y los saca "a su conveniencia y antojo".

"En el actual concurso de traslados, que es el proceso que da opción a la movilidad al personal fijo, acaban de salir más de 2.000 plazas vacantes de enfermería. Quiere decir que esas plazas existen y están vacantes, las estamos ocupando nosotras. Si existen y están vacantes y son necesarias, deberían salir a una oposición", ha apostillado.

"INADMISIBLE"

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luis Villares, también ha estado presente en la concentración y ha señalado que es "muy injusto" que el Sergas mantenga en la "absoluta precariedad" al colectivo de enfermería.

"No es admisible que habiendo una demanda sanitaria tan grande se ponga en esta precariedad a los trabajadores. Precariedad significa trabajo temporal, rotatorio, sin estabilidad de ningún tipo, salarios más bajos, así como imposibilidad de acceder a las bajas", ha indicado Villares en declaraciones a Europa Press. Asimismo, ha lamentado que se trata de un colectivo donde el 90% son mujeres.

Para Villares, sería necesario sacar las plazas a oposición para que los trabajadores pudiesen optar a ellas y que se tuviese en cuenta el tiempo trabajado "y el hecho de que este colectivo ya ha aprobado otras oposiciones".

"La Oferta Pública de Empleo (OPE) de la semana pasada fue un verdadero fraude, porque ni siquiera permitía estabilizar a todas las que se presentaban ni mucho menos, y la mitad de las plazas eran de promoción interna. Había una falsa sensación de cara a la sociedad de que se sacaban muchas plazas, pero en realidad no eran tantas", ha apostillado Villares a Europa Press, en relación a las 830 plazas de la oposición de Enfermería del domingo 12 de mayo, de las cuales 415 eran de promoción interna, 372 de acceso libre y 43 de discapacidad.