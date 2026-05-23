Enfrenta seis años de cárcel por acuchillar varias veces en la cara de un hombre en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo martes a un hombre acusado de agredir y acuchillar varias veces en la cara a otro con el que estaba manteniendo una discusión. Fiscalía pide para él 6 años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en febrero de 2025, cuando ambos empezaron una discusión mientras se encontraban en una calle de A Coruña.

En el transcurso de la reyerta, el procesado se abalanzó sobre el perjudiciado y le propinó un puñetazo, haciéndole caer al suelo. Una vez en el suelo, le clavó varias veces en la cara un cuchillo que llevaba, produciéndole, entre otras secuelas, parálisis facial izquierda completa. La víctima falleció meses después por cuestiones ajenas a la agresión.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de lesiones con deformidad y pide para el acusado seis años de prisión, así como que indemnice a los herederos de la víctima con algo más de 46.000 euros.