Las entradas para el concierto de Scorpions en A Coruña salen a la venta el 27 de marzo

A CORUÑA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el concierto que la banda alemana Scorpions ofrecerá en A Coruña el 13 de julio saldrán a la venta el lunes, día 27, a partir de las 11,00 horas, según informan los promotores.

Será en el marco del Resurrection Fest Estrella Galicia y en la gira que la banda más longeva del hard rock europeo ofrecerá este año, 'Rock Believer Tour'.

Actuarán en los muelles de A Coruña y en un concierto para el que las entradas saldrán a la venta a un precio desde 65 euros. La ciudad herculina será la única parada de la banda en toda la mitad norte del país.

Los alemanes son los autores de canciones como 'Rock You Like A Hurricane', 'Wind Of Change' o 'Still Loving You' y su actuación será posible en los muelles coruñeses tras el acuerdo alcanzado entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento para albergar conciertos en verano en esa zona.