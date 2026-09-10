Entran en vigor este jueves las zonas de bajas emisiones de Vigo tras ser aprobadas de forma definitiva en julio

Imagen de los operarios colocando las señales de las zonas de bajas emisiones de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha puesto en marcha este jueves las zonas de bajas emisiones de la ciudad, después de que el pleno de la ciudad diese el visto bueno definitivo a finales del pasado mes de julio.

Según fuentes del gobierno local consultadas por Europa Press, desde este jueves han entrado en vigor las cuatro zonas de bajas emisiones con las que a partir de ahora contará la ciudad.

Todo ello tras finalizar los operarios esta madrugada de señalizar las entradas y salidas de dichas zonas en las distintas calles de la urbe olívica.

En su día, la normativa salió adelante solo con los votos de los socialistas, mientras que PP y BNG se posicionaron en contra de establecer estas cuatro zonas de acceso prohibido para vehículos contaminantes.

En concreto, se trata de la Zona Centro, Zona Plaza Portugal, Zona Bouzas y Zona Calvario. La entrada estará restringida a partir de ahora para vehículos contaminantes, aunque habrá excepciones porque podrán acceder los coches empadronados o de personas empadronadas en ellas, así como coches de empresas o autónomos que operen allí. También vehículos de servicios públicos como Policía, Bomberos o ambulancias, así como motos o ciclomotores, pero en este último caso entre las 07.00 y las 22.00 horas.

También podrán circular los vehículos de movilidad personal, como patinetes, y taxis, autobuses que den servicio en esa zona, empresas de transporte o coches de personas que dispongan de una plaza, entre otras excepciones.

La puesta en marcha se llevará a cabo en varias fases. En la primera, que ha comenzado este jueves, por las Zonas de Bajas Emisiones ya no podrán circular coches sin distintivo ambiental. En la segunda fase, quedarán también excluidos los de etiqueta B. En la última fase, tampoco los etiqueta C podrán acceder.