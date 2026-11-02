Se entrega el conductor que atropelló a un menor en patinete eléctrico y huyó en Lugo

LUGO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor del turismo que se dio a la fuga el pasado martes tras atropellar a un menor que circulaba en patinete eléctrico se ha entregado este lunes a la Policía Local, que había abierto una investigación para identificarlo.

El suceso tuvo lugar el 27 de octubre, alrededor de las 20.25 horas, en el cruce de las calles Juana la Loca y Camiño Verde, en el barrio de O Castiñeiro. El accidente se produjo cuando ya había anochecido y terminó con el menor herido, aunque sin lesiones de gravedad. El joven tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Tras el atropello, el conductor del vehículo no se detuvo para auxiliar al menor y abandonó la zona. Los testigos que presenciaron lo ocurrido facilitaron algunos datos sobre el turismo, que describieron como un coche blanco de la marca Seat, posiblemente un modelo Ibiza o León.

A partir de esta información, los agentes de la Policía Local iniciaron las pesquisas para localizar al responsable y solicitaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los establecimientos situados en las inmediaciones del lugar del accidente, con el objetivo de identificar el vehículo.

Finalmente, el conductor ha acudido por iniciativa propia a las dependencias policiales de Sanfiz, donde ha explicado los motivos por los que había abandonado el lugar. Según ha manifestado ante los agentes, se marchó porque "se puso nervioso" tras lo sucedido.