Escotet (Abanca) valora que en Venezuela "hay una mejora económica" y "nuevas oportunidades" que "son una alegría"

Archivo - El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, interviene durante la primera jornada de la 19º edición del IESE Banking, en IESE Madrid, a 16 de mayo de 2024, en Madrid (España). La situación económica de Ucrania, el impacto social de la banca, l - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, valora que "claramente" con los cambios que ha habido en Venezuela "hay una posibilidad de mejora económica que abre nuevas oportunidades para el país".

A preguntas de la prensa en la presentación de resultados de Abanca de 2025, Escotet ha dicho que "nunca" emite opinión "en materia política", si bien valora avances económicos en Venezuela.

El también fundador del banco venezolano Banesco observa "mucho apetito de inversión extranjera", "y empresas locales tratando de aprovechar esas oportunidades, que son una alegría para el país".