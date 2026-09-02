La escritora estadounidense Fran Lebowitz conversará con Daniel Mendelsohn en el centro MOP de A Coruña

A CORUÑA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro MOP de A Coruña acogerá una nueva cita de las 'MOP Talk', que esta vez estará protagonizada por la escritora estadounidense Fran Lebowitz con el escritor Daniel Mendelsohn.

La charla tendrá lugar el próximo jueves, día 10, a las 19.00 horas y tras la conversación entre los autores, el público podrá hacer preguntas a Lebowitz, que firmará libros al acabar el evento.

Ante el aforo limitado para 200 personas, la asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita a través de la página web de la Fundación MOP (www.themopfoundation.org). Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 3 de septiembre a las 11.00 horas de la mañana.

Fran Lebowitz destaca por ser observadora social más perspicaces de la actualidad, como demuestran las mordaces opiniones que expresa en sus habituales entrevistas. Su escritura es igualmente directa y descarada.

Antes de convertirse en escritora, Lebowitz desempeñó diversos trabajos ocasionales, hasta que Andy Warhol la contrató como columnista para Interview. Posteriormente trabajó en Mademoiselle.

Su primer libro, una recopilación de ensayos titulada Metropolitan Life, fue un éxito de ventas, al igual que una segunda colección, Social Studies. Alternando ironía, humor desenfadado, impasibilidad, sarcasmo, ingenio y agudeza, la prosa de Lebowitz resulta extraordinariamente entretenida. Ambos libros fueron reunidos en The Fran Lebowitz Reader, publicado en España en 2021 por Tusquets con el título Un día cualquiera en Nueva York.

En 2010, Martin Scorsese dirigió para HBO el documental sobre Lebowitz Public Speaking. La miniserie documental Pretend It's a City, también dirigida por Scorsese y protagonizada por Lebowitz, se estrenó en Netflix en 2021 y fue nominada a los Premios Emmy de 2021 en la categoría de Mejor Serie Documental o de No Ficción.

En 2008, la revista Vanity Fair la incorporó a su Lista Internacional de los Mejor Vestidos.

Asimismo, el escritor Daniel Mendelsohn (Nueva York, 1960) es reconocido internacionalmente por obras como Una odisea, Tres anillos o Los hundidos. Además, es autor de la más reciente traducción de la Odisea de Homero al inglés, publicada en 2025.