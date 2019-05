O escrutinio definitivo do 26M confirma que o PP perde a maioría absoluta na Deputación de Ourense

Publicado 29/05/2019 13:09:22 CET

OURENSE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

O escrutinio definitivo das eleccións municipais deste domingo 26 de maio confirma que o PP perde a maioría absoluta na Deputación de Ourense, polo que o aínda presidente en funcións, Manuel Baltar, terá que recorrer a acordos para revalidar o seu cargo.

A xunta electoral deu a coñecer este mércores os resultados definitivos dos comicios locais na provincia, que deixan o pleno da Deputación coa seguinte conformación: 12 escanos para o PP; 9 ao PSOE; dous para Democracia Ourensá (DO); BNG mantería o deputado actual; e irrompería Ciudadanos cun representante que podería ser a chave da gobernabilidade.

Segundo aseguran fontes populares, o PP quedaría a 850 votos na zona de Ourense de obter outro deputado provincial. Deste xeito se abre un escenario inédito na Deputación, con Baltar tendo que recorrer a acordos para alcanzar os 13 escanos da maioría absoluta. Ciudadanos, que entra na institución, evita pór "liñas vermellas" e ábrese a "falar con todos".

Outra posibilidade sería a de contar cos dous escanos de Democracia Ourensana. Con todo, o seu presidente, Gonzalo Pérez Jácome, aposta por estudar a expulsión do presidente popular entre o resto de formacións, para o que propón un pacto a catro entre o seu partido, PSOE, BNG e Ciudadanos. Con todo, de non lograrse esta fronte común, DO tampouco se pecha a alcanzar un acordo co PP.