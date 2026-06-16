Estabilizado el incendio forestal de Boborás (Ourense), que quema ya 250 hectáreas

Zona quemada durante el incendio, a 15 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado el incendio forestal de Boborás (Ourense), que se inició en la noche del pasado sábado y quema ya unas 250 hectáreas.

Fue sobre las 21.30 horas de este lunes cuando el incendio quedó estabilizado, después de que por la tarde se desactivase la Situación 2 declarada el domingo por la proximidad al núcleo de población de Vecoña.

Para su extinción se movilizaron hasta ahora, de forma acumulada, hasta cinco técnicos, 28 agentes, 53 brigadas, 35 motobombas, tres unidades técnicas de apoyo, cuatro palas, seis helicópteros y 10 aviones.

XERMADE

Por su parte, el fuego que afecta a la parroquia de Roupar de Xermade (Lugo) también ha quedado estabilizado esta noche, alrededor de las 23.45 horas, estimándose que en la actualidad afecta a unas 35 hectáreas.

El incendio se inició a las 14.51 horas del lunes y para su extinción se han movilizado, por el momento, dos técnicos, siete agentes, 11 brigadas, 12 motobombas, una pala, cinco helicópteros y siete aviones.

Además, el incendio de Herbón, en Padrón, permanece estabilizado desde las 11.00 horas de este lunes, desactivándose también la Situación 2 declarada el sábado por su proximidad a las casas.

El fuego comenzó el viernes sobre las 16.00 horas y las últimas estimaciones indican que afecta a una superficie de unas 350 hectáreas. En su extinción han trabajado, por ahora, siete técnicos, 78 agentes, 112 brigadas, 80 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.