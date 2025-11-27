Los estudiantes de la USC se posicionan contra la descentralización de Medicina

Archivo - Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). - USC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello do Estudantado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo a la Facultad de Medicina y contra la descentralización de la enseñanza del grado.

Indican que, como órgano representativo del conjunto de estudiantes de la USC, se suman a las reivindicaciones recogidas en el documento aprobado por la Junta de la Facultad el pasado 24 de noviembre de 2025.

Entre ellas, que se evalúe adecuadamente el impacto de la medida en la movilidad y en la equidad de los estudiantes; que se retrase la implantación del modelo descentralizado para asegurar una planificación apropiada o que no se obligue a ningún estudiante a realizar su formación fuera de Santiago sin solicitud expresa.

Por todo esto, rechazan el actual acuerdo de descentralización "mientras no se atiendan las justas reivindicaciones del estudiantado afectado".

"Cuando no se escucha al estudiantado en las negociaciones que impactan directamente en nuestro día a día, los acuerdos son claramente insuficientes y carentes de cubrir las necesidades del estudiantado que las va a sufrir", concluyen.

Este comunicado llega a horas de que el Consello de Goberno de la USC se reúna, este viernes, para abordar el rechazo a la descentralización de la Facultad de Medicina.