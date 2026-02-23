Estudiantes de la UVigo buscan fondos para la construcción de su coche de competición tras incendiarse su taller

Imgen de cómo quedó el taller. - DUVI

Estudiantes de la escudería UVigo Motorsport buscan un nuevo espacio y fondos para continuar con la construcción del UM26, un monoplaza con el que competir el próximo verano en el Formula Student, después de producirse un incendio en su antiguo taller que lo calcinó por completo.

Fue en la madrugada del pasado sábado cuando el fuego se desató en el garaje, determinando este lunes la Policía Científica que se trató de un accidente.

"Creemos que pudo ser un cortocircuito de algo que quedó conectado en el taller", ha apuntado Marta Cabo, team leader del equipo. Según explican, el servicio de seguridad del campus alertó a integrantes del equipo, que a su vez llamaron al 112.

Por suerte, en ese momento no había personas en el interior del taller, que quedó completamente calcinado.

Ahora, han iniciado una campaña de micromecenazgo en Gofundme para recaudar unos 37.000 euros y poder reanudar la iniciativa. Así, los estudiantes esperan que particulares y empresas conozcan lo ocurrido y colaboren con ellos con sus aportaciones.