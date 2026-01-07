Un estudio de la USC descubre catorce lugares de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular

Lagar de cera en la Lamosa (O Covelo) - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha descubierto catorce infraestructuras de prensado de cera de abejas en el noroeste peninsular, incluyendo la Región del Norte lusa. Sin embargo, gran parte de ellos se encuentran en "un estado deficiente de conservación".

Los denominados lagares de cera de prensa de viga, conforme al comunicado de la entidad universitaria, eran empleados para el prensado de la cera fabricada por las abejas. Junto a ellos, también existían infraestructuras de blanqueo del producto apícola.

El profesor de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, Damián Copena, la investigadora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Mariam Ferreira Golpe, y el ingeniero e investigador independiente, Diego Copena Rodríguez, han firmado el artículo.

Los tres investigadores han hecho énfasis en la necesidad de que las administraciones públicas hagan un "esfuerzo" para buscar potenciales lagares nuevos en la zona y trabajen para "restaurar, conservar y proteger" los ya identificados.

El trabajo, publicado en la revista electrónica sobre patrimonio histórico 'ERPH', ha concluido que los lagares descubiertos conforman un "patrimonio singular del que apenas existen ejemplos conservados en otras partes de Europa".

Según el comunicado, visitar cada uno de los tradicionales lugares de prensado de cera permitió a los investigadores crear una base de datos pionera en la que se incluyen fotos y vídeos recopilados en las visitas mencionadas.

El estudio incluye, a su vez, una clasificación de las instalaciones según el tamaño. Los lagares de mayor magnitud, como el de Robledo o el de Lamosa, cuentan con "una edificación propia y específica" para el prensado y disponen de vigas de hasta ocho metros.

Respecto a los de menor tamaño, la investigación ha especificado que "no suelen contar con una edificación propia", pero sí con "algunos elementos móviles que se adaptan al espacio disponible en función de las necesidades de uso".

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN DE ALEMÁN Y OTROS IDIOMAS

La USC también ha anunciado la apertura del plazo de matriculación de los cursos de alemán, catalán, checo, francés, inglés, italiano, gallego y portugués que ofrece el Centro de Linguas Modernas (CLM).

Según el comunicado, quedarán exentos de realizar un test de nivel previo aquellos alumnos que se incorporen al nivel inicial de un idioma o que puedan acreditar el aprobado de un nivel previo en el semestre o año anterior por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MECRL).

Respecto a los interesados que no se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas, pudiendo ser miembros o no de la comunidad universitaria, la institución pública ha especificado que deberán inscribirse para hacer una prueba de nivel gratuita online o presencial.

Conforme a la universidad, el plazo para inscribirse a los cursos de conversación de francés, checo e inglés se abrirá en febrero. Esta formación, tal y como indican, sólo se ofrece para "niveles intermedios y avanzados".