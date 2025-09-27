Evacuada en helicóptero una persona tras quedar atrapada en el vehículo en el que viajaba en Calvos de Randín (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada en helicóptero este sábado tras quedar atrapada en el vehículo en el que viajaba en Calvos de Randín (Ourense). El otro ocupante del turismo, el conductor, resultó ileso tras el accidente.

Según informa el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar en torno a las 10.00 horas y fue un particular el que informó a la Central de Emergencias de que un coche se había salido de la vía en el kilómetro 17 de la OU-1112, a su paso por la parroquia de Lobás.

De este modo, la Sala de Operaciones del 112 Galicia informó al Servicio de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el punto al helicóptero con base en Ourense, al Cuerpo de Bomberos de Xinzo de Limia, a la Guardia Civil de Tráfico y al Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Calvos de Randín.

Con todo, los bomberos tuvieron que utilizar un equipo de rescate para liberar a la víctima, quien fue evacuada posteriormente en helicóptero.