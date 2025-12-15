Evacuadas dos personas por intoxicación de monóxido de carbono debido al mal funcionamiento de una chimenea en Cambados

Archivo - Sala de operaciones 112 Galicia. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios evacuaron este lunes a dos personas por intoxicación de monóxido de carbono debido al mal funcionamiento de una chimenea en la localidad pontevedresa de Cambados.

Según ha trasladado el 112 Galicia, los hechos sucedieron sobre las 07.00 horas en un domicilio situado en la parroquia de Castrelo, en concreto, en el lugar de Couto de Arriba.

Fue un particular quien contactó con la central de emergencias para solicitar asistencia médica para dos personas mayores que se encontraban mal y con dificultades para respirar.

Al parecer, el origen era una chimenea que, por un mal funcionamiento, llenó de humo la vivienda y redujo los niveles de oxígeno, tal y como explicaron los agentes de la Policía Local desplazados al punto.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) pidieron la colaboración de los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los miembros del servicio local de emergencias de Cambados y de la Policía Local.

Tanto el equipo de la ambulancia como los efectivos del servicio municipal comprobaron que las mediciones de monóxido de carbono eran positivas y procedieron a ventilar el inmueble.

Por su parte, el personal sanitario atendió a las dos personas que organizó su traslado al Hospital do Salnés.