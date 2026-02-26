Evacuado en helicóptero un operario tras sufrir un corte mientras trabajaba en Melide (A Coruña)

Archivo - Foto de archivo - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha tenido que ser evacuado en un helicóptero medicalizado al hospital este jueves tras sufrir un corte mientras trabajaba en Melide (A Coruña), según informa el 112 Galicia.

Según ha subrayado la Central de Emergencias, que recibió el aviso de un particular en torno a las 16.00 horas, el hombre sufrió un "corte importante" que lo dejó herido mientras trabajaba junto a una granja situada en Orois-Santa Cristina.

Así, se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia- 061, agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, así como a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.