Evacuado un hombre con múltiples fracturas en Ourense tras caer a un patio de luces desde un séptimo piso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado este sábado por los servicios sanitarios de Ourense tras caer a un patio de luces desde un séptimo piso. El afectado presentaba múltiples facturas.

Tal y como ha trasladado e 112 Galicia, el suceso tuvo lugar este mediodía en una vivienda situada en Rúa da Coruña, en Ourense. La caída se produjo cuando el hombre trataba de pasar de un piso a otro debido a que había perdido unas llaves.

El hijo del afectado fue quien contactó con Emergencias para solicitar auxilio, indicando que su padre se había caído desde un séptimo piso a un patio de luces, situado en la primera planta del inmueble.

Hasta el punto se desplazaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia y, posteriormente los Bomberos de Ourense con el fin de facilitar el acceso del equipo médico al herido.

Debido a la estrechez del paso hacia el patio de luces, los efectivos del parque municipal tuvieron que utilizar su propia camilla para conducir a la persona herida hasta donde esperaba la dotación sanitaria.

Finalmente, el herido fue trasladado por los sanitarios, y según apunta el 112, presentaba múltiples fracturas.