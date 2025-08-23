Evacuado un menor tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor tuvo que ser evacuado al Hospital de Montecelo tras ser rescatado inconsciente del agua en la playa fluvial de Ponte Sampaio, en Pontevedra.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 13.00 horas de este sábado y fue un socorrista el que sacó del agua al menor y le realizó la reanimación cardiopulmonar.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que estabilizaron al menor y lo evacuaron al centro hospitalario. En el operativo también participó la Policía Nacional y la Local.