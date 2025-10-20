El evento 'Píxel a Feira' permitirá jugar con más de 20 videojuegos hechos en Galicia el 8 y 9 de noviembre en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer salón gallego dedicado en exclusiva al videojuego 'Píxel a Feira' permitirá a los asistentes jugar con más de 20 videojuegos hechos en Galicia del 8 al 9 de noviembre en el Palacio de Congresos de Santiago.

El evento contará con talleres; la exposición del Museo do Videoxogo de Galicia (MUVI); espectáculos; charlas de divulgación; encuentros profesionales sobre educación, traducción y sello gallego; torneos y una zona de mercado.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada este lunes el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el comisario del evento Iago Gordillo, quienes han resaltado que las jornadas serán gratuitas y para toda la familia.

En palabras de Regueira, el objetivo de este proyecto es "favorecer que la industria gallega sea capaz de sacar nuevos productos a la calle" y que sobre todo "se popularicen" dentro del ámbito que es susceptible de jugar más en red o en línea. Además de, ha añadido Gordillo, "poner en valor todo el apartado artístico que puede tener un videojuego".

Para ello se ha elaborado una programación que cuenta con una zona interactiva de juego -- con máquinas recreativas -- y más de una docena de actividades en el Escenario DLC. Asimismo, contará con ponentes como Alba Calvo, Fernando Moreiras y Sara Cubelos para proporcionar una mirada profesional de la industria.

Al evento se suma también la actuación de Tiaviolí Gaminf, concierto que combina música, videojuegos y cultura digital; la charla 'Arte e historia nos Assasin's Creed' a cargo de O Barroquista; el show 'Impro Gamer', y el Gamesong Trivial Music.

En este contexto, Sanmartín ha remarcado que no quiere que Santiago sea "única y exclusivamente" capital del turismo, sino que pretende que sea "capital del comercio y también en este caso del videojuego".

A renglón seguido apuntó que el primer videojuego en gallego se hizo en Santiago en 2001, llamado 'O misterio das 7 pezas' y ambientado en la propia capital. "Así que yo creo que hay una voluntad clara del conjunto de la sociedad de Compostela de convertirse en punto de referencia", ha señalado.

También, ha apuntado la importancia de incidir en la lengua gallega dentro del sector, a través de estos proyectos realizados o traducidos al gallego. "Este es un espacio que nos ayuda de manera especial porque une las posibilidades que puede haber en el mundo educativo, del ocio y de la juventud, que es un espacio que siempre tenemos que reforzar, porque muchas veces sabemos que existen padres con toda voluntad de que sus hijos utilicen la lengua gallega, y después llega un momento en que eso se pierde", ha concluido.