Excarcelada una persona en Catoira (Pontevedra) tras un accidente entre dos vehículos

Archivo - Accidente de tráfico o colisión frontal entre dos coches. - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada en la mañana de este jueves en Catoira (Pontevedra) tras producirse un accidente entre dos vehículos, acabando uno de ellos saliéndose de la vía.

Según informa el 112 Galicia, fue minutos antes de las 08.00 horas cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió la llamada de aviso a través de un particular que indicaba que dos coches habían chocado en el punto kilométrico 5 de la PO-548, a su paso por Dimo, en Catoira.

Tal como añadía, una persona estaba atrapada después de que su coche se saliese de la vía. Por ello, se dio aviso al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Padrón, a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Catoira y de Valga y a los servicios de mantenimiento de la carretera. También se alertó a los bomberos de O Salnés, aunque no llegaron a intervenir.

Finalmente, el GES se encargó de liberar a la persona atrapada, que fue atendida por los servicios sanitarios.