Excarcelada una persona tras colisionas un coche y un camión en Vigo

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia.
Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 14 agosto 2025 16:07
@epgalicia

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Una persona tuvo que ser excarcelada tras colisionar un coche y un camión en el kilómetro 13 de la VG-20, en Vigo.

   Según ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 11.15 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el turismo estaba volcado.

   La central de emergencias solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Vigo y de la Guardia Civil de Tráfico.

   Una vez en el lugar, los servicios de emergencias comprobaron que había una persona atrapada, por lo que tuvieron que hacer uso del material de excarcelación.

Contador