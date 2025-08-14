Excarcelada una persona tras colisionas un coche y un camión en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser excarcelada tras colisionar un coche y un camión en el kilómetro 13 de la VG-20, en Vigo.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 11.15 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el turismo estaba volcado.

La central de emergencias solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Vigo y de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias comprobaron que había una persona atrapada, por lo que tuvieron que hacer uso del material de excarcelación.