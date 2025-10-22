Excarcelado el conductor de un vehículo tras sufrir un accidente en Ribadeo (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo tuvo que ser excarcelado tras sufrir un accidente en la A-8, en el kilómetro 508, a su paso por el municipio lucense de Ribadeo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 19.00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que viera como un coche estaba girado sobre si mismo en la salida de la autovía.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y señalaron que había dos personas que necesitaban asistencia sanitaria.

Además, una de ellas no podía salir del vehículo por lo que fueron movilizados los Bomberos de Barreiros que excarcelaron a la víctima, que fue trasladada en ambulancia.

COLISIÓN FRONTAL EN PADRÓN

En otro orden de asuntos, una mujer tuvo que ser liberada tras una colisión frontal en la N-550 y fue un particular el que dio la voz de alarma sobre las 19.45 horas de este miércoles.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de Boiro y el GES de Padrón que emplearon el material de excarcelación para liberar a la persona implicada, que fue trasladada por los profesionales sanitarios.

En el otro vehículo también resultó herida una persona que fue evacuado por medios propios.