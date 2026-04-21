Las exportaciones de la D.O. Rías Baixas crecen un 6,7% en volumen en 2025, con Estados Unidos como principal destino

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Rías Baixas ha cerrado el ejercicio 2025 con un balance positivo en sus exportaciones, logrando crecer tanto en volumen como en valor a pesar de la "incertidumbre geopolítica" internacional. Según los datos del Consejo Regulador, las bodegas adscritas vendieron un total de 8.648.188 litros en el exterior, lo que supone un incremento del 6,68% respecto al año anterior, y con Estados Unidos como principal destino.

En términos económicos, las ventas internacionales alcanzaron los 67,8 millones de euros, un 4,42% más que en el ejercicio precedente. Estas cifras se traducen en más de 11,5 millones de botellas, que ya representan el 31,89% de las ventas totales de la denominación y el precio medio del litro se situó en los 7,85 euros.

El mercado estadounidense se consolida como el principal destino de referencia para los vinos de Rías Baixas, representando por sí solo el 35% del volumen total exportado. En este país operan actualmente 85 bodegas de la denominación, logrando un crecimiento del 5,38% en volumen durante el último año.

Tras Estados Unidos, el "top-ten" de destinos se completa con Reino Unido --que experimentó un aumento del 12,05% en volumen--, Puerto Rico, Irlanda, México, Bélgica, Países Bajos, República Dominicana, Suecia y Alemania. En conjunto, estos diez países concentran casi el 82% del volumen de las ventas internacionales.

El presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, ha mostrado su satisfacción por unos resultados obtenidos en un contexto de "vaivenes" por los aranceles en EE.UU., crisis energética y conflictos bélicos. Serantes ha destacado el trabajo de los departamentos de exportación y la "hoja de ruta clara" para anticiparse a los cambios del mercado.