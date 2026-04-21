Las exportaciones gallegas acumulan cinco meses consecutivos de caída

Archivo - La fábrica de Stellantis en Vigo. - STELLANTIS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia realizó ventas al exterior por 2.432,5 millones de euros en febrero de 2026, lo que supone un 1,9% menos que en el mismo mes de 2025, según datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este martes.

De este modo, acumula cinco meses consecutivos de caída interanual de las exportaciones gallegas, ya que el último dato positivo de las exportaciones gallegas se produjo en septiembre de 2025.

En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, las exportaciones de Galicia se quedan en 4.533,6 millones, un 4% menos que en el mismo periodo que en 2025.

Este descenso supone un ritmo de caída mayor que el de España, en donde la bajada fue del 0,8% en febrero y del 1,8% en los dos primeros meses.

Los productos que producen un mayor retroceso de las ventas gallegas al exterior en febrero fueron los vehículos, con una tasa de descenso del 9,8%. En el otro extremo, el epígrafe de 'Outros produtos químicos' es el que se anota el mayor repunte (4,2 puntos).

Por destino económico, destacan las bajadas de ventas a Marruecos (-46,4%) y Reino Unido (-30,8%).

En lo tocante las importaciones, aumentan un 12,6% en febrero en comparativa interanual, debido a que se disparan un 95,7% los vehículos.