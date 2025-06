Extinguido un incendio en un garaje con cocina en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Incendio en A Pobra do Caramiñal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del parque provincial de Boiro han intervenido este martes en la extinción de un incendio en un garaje con cocina en el lugar de O Rego, en el ayuntamiento coruñés de A Pobra do Caramiñal.

Fue el 112 Galicia quien dio el aviso en torno a las 13.50 horas y aunque el fuego solo afectó a la zona del garaje, el humo se extendió por toda la edificación. Cabe señalar que no hubo personas afectadas.

INCENDIO EN CABANAS

Por otro lado, los bomberos del parque provincial do Eume se han desplazado este martes hasta San Martiño do Porto, en el ayuntamiento de Cabanas, por un incendio en una vivienda en la que no hubo daños personales.

Al llegar al lugar de los hechos, el fuego ya había sido apagado por el GES de Mugardos, por lo que colaboraron en la retirada de los restos de una habitación que ardió y realizaron las mediciones con cámara térmica.