Extinguido el incendio de Ourol (Lugo), que calcinó 32,83 hectáreas

Un bombero trabaja en las labores de extinción de un incendio forestal en Ourol
Un bombero trabaja en las labores de extinción de un incendio forestal en Ourol - Carlos Castro - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 12:09
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Xunta ha dado por informado que el incendio forestal del municipio lucense de Ourol, parroquia de Sisto, quedó extinguido a las 11.05 horas de este domingo, tras calcinar 32,83 hectáreas.

   Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el fuego se inició a las 23.07 horas del pasado viernes, 27 de marzo, y finalmente afectó a una superficie de 32,83 hectáreas, todas ellas rasas. Para su extinción, se movilizaron un técnico, 14 agentes, 15 brigadas, 13 motobombas y una pala.

   En este contexto, Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

   Además, ha apuntado que existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado