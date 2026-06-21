Extinguido, tras nueve días, el incendio de Padrón (A Coruña), que calcinó 298 hectáreas arboladas y 74 rasas

Un helicóptero trata de extinguir el incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón (A Coruña) - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nueve días después de que el 12 de junio se declarase el incendio en la parroquia de Herbón, en el municipio coruñés de Padrón, el fuego forestal ha quedado definitivamente extinguido pasadas las 20.00 horas de este domingo, tras haber calcinado 298,57 hectáreas de monte arbolado.

Las otras 74,64 hectáreas, hasta completar las 373,21 hectáreas totales quemadas, fueron de monte raso, según el balance definitivo dado a conocer este domingo por la Consellería do Medio Rural sobre un fuego que obligó a declarar temporalmente la situación 2 como medida preventiva por su proximidad a núcleos de población.

Para su extinción se movilizaron, de forma acumulada, siete técnicos, 132 agentes, 166 brigadas, 122 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

INCENDIOS ACTIVOS

Por contra, permanece activo otro incendio en la parroquia de A Capela, en el municipio coruñés del mismo nombre, desde las 4.06 horas de este domingo.

Según las últimas estimaciones provisionales, las llamas afectan a unas 25 hectáreas. Trabajan en su extinción por el momento dos técnicos, nueve agentes, 15 brigadas, 15 motobombas, una pala y tres helicópteros y dos aviones.

Activo también está otro incendio en la paroquia de Manzalvos, en el municipio ourensano de A Mezquita, que entró desde Portugal a las 7.18 horas de este domingo.

Las últimas estimaciones provisionales de superficie afectada se elevan a 50 hectáreas y en su extinción trabajan por ahora ocho agentes, 13 brigadas, ocho motobombas, tres palas, siete aviones y siete helicópteros.