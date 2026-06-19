Bruselas desembolsa 34 millones de euros a Armenia para paliar las sanciones de Rusia a sus exportaciones

Archivo - El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - DATI BENDO - Archivo

BRUSELAS 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha desembolsado este viernes un primer pago de 34 millones de euros a Armenia para ayudarle a mitigar el impacto en su economía de las restricciones comerciales impuestas por Rusia a sus exportaciones como represalia al acercamiento armenio a la Unión Europea, enfatizado aún más tras la reciente victoria electoral del primer ministro, Nikol Pashinián.

Esta asistencia financiera es el primer pago de un paquete de ayudas de 50 millones de euros anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también incluye facilidades comerciales y medidas de solidaridad en un esfuerzo por reforzar la resiliencia económica de Armenia.

"La Unión Europea se mantiene firme con Armenia, un país soberano, independiente y democrático. El desembolso de hoy ayudará a abordar los inmediatos retos económicos mientras se abren nuevas oportunidades para los negocios armenios para comercial con los mercados europeos y regionales", ha defendido en declaraciones remitidas en un comunicado la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

Según ha detallado Bruselas, también se prestará apoyo adicional a los sectores afectados por las restricciones comerciales rusas, entre ellos los productos agroalimentarios, la producción de flores y otras industrias orientadas a la exportación.

Se hará mediante iniciativas comerciales, eventos de contacto empresarial e iniciativas específicas de acceso al mercado, toda vez que el grupo de Trabajo UE-Armenia sobre Resiliencia Económica continuará reuniéndose "periódicamente" para "orientar y supervisar" la aplicación de estas medidas.

La financiación de los 50 millones de euros saldrán del apoyo presupuestario directo que Bruselas brinda a las instituciones armenias, en el marco del plan bilateral de resiliencia y crecimiento para Armenia.

A finales de mayo, Rusia anunció la prohibición temporal a la importación de productos agrícolas frescos procedentes de Armenia, como tomates, diversas hortalizas y verduras, frutas como fresas y huevas, así como ciertos pescados, hasta que se ese país se pusiera al día con ciertas irregularidades detectadas.