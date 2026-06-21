El abogado de Begoña Gómez denuncia al juez Peinado ante el CGPJ por conocer el auto a través de la prensa

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MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado defensor de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no haber recibido notificación formal del auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado y haber tenido que conocer su existencia y contenido a través de los medios de comunicación.

En el escrito, presentado este sábado y al que ha tenido acceso Europa Press, Camacho sostiene que "lo verdaderamente alarmante" es que, hasta el momento de presentar la queja, no había recibido comunicación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos.

El letrado alega que esta situación constituye una "grave irregularidad" en el funcionamiento del órgano judicial, contraria al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva recogidos en el artículo 24 de la Constitución.

Subraya, en particular, la gravedad de que se adopten medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional, sin comunicación previa o simultánea a la defensa, lo que impediría el ejercicio inmediato de los recursos procesales disponibles.

Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

En su escrito, la defensa invoca también los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas, sin que dicha obligación quede condicionada al día de la semana en que se dicten.

La queja solicita al CGPJ que admita el escrito y lo tramite conforme al procedimiento legalmente establecido, que la Inspección de Tribunales verifique las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones y los motivos por los que no se procedió a su notificación, que se adopten las medidas oportunas si se acredita un funcionamiento anormal del órgano judicial y que se comunique al compareciente el resultado de las actuaciones.